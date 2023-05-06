الإمارات ترسل 50 طناً مساعدات طبية إلى السودان وتجلي 176 شخصاً وإعلاميين

المصدر: وام

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وصلت إلى دولة الإمارات عصر اليوم طائرة إجلاء تقل 176 من رعايا سبع دول وعدداً من العاملين في وسائل الإعلام الدولية قادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الماضي.

وتقل الطائرة الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء حيث وضعتهم دولة الإمارات على رأس أولوياتها، وتستضيفهم على أراضيها وتوفر لهم كافة الخدمات قبيل نقلهم إلى دولهم.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها نجاح عملية الإجلاء التي قامت بها دولة الإمارات في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمرارا لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة.

وأشارت الوزارة إلى التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

وتواصل دولة الإمارات توفير كافة خدمات الاستضافة للرعايا خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان وتواجدهم فيها. كما أرسلت أمس الجمعة طائرتي إغاثة، الأولى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحمل 30 طناً من الإمدادات والمستلزمات الطبية العاجلة، والثانية تحمل 30 طناً من الإمدادات الغذائية والإغاثية.

كما وصلت، اليوم، إلى مطار بورتسودان، طائرة إماراتية تحمل 50 طناً من الإمدادات والمستلزمات الطبية العاجلة والعقاقير الأساسية لعلاج إصابات وجراحات الطوارئ في السودان.

ويأتي إرسال الطائرة في إطار الجهود الإغاثية المتواصلة لدولة الإمارات في دعم الشعب السوداني الشقيق وتجسيداً لرؤيتها الإنسانية.

وتشمل الإمدادات الطبية الإماراتية مجموعة كبيرة من الأدوية المخصصة لمعالجة الجروح الناجمة عن الإصابات وحالات الطوارئ، والأدوية مثل المضادات الحيوية والأدوية غير الستيرويدية ومضادات الالتهاب وضمادات الجروح الطبية وحزم الشاش وأطقم التنضير للعناية بالجروح والأشرطة الجراحية.

وتُعد الإمارات من أوائل الدول التي بادرت بإرسال مساعدات مباشرة للسودان، في إطار حرصها المتواصل على تقديم الدعم للأشقاء.

والجدير بالذكر بأن الإمارات أرسلت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية طائرة تحمل 30 طناً من الإمدادات والمساعدات الطبية العاجلة، وطائرة اخرى تحمل 30 طنا من المساعدات الغذائية.

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