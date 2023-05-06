الطقس المتوقع غداً في الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً، وارتفاع آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
وذكر المركز - في نشرته اليومي - أن الخليج العربي سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:39، والثاني عند الساعة 01:55، والجزر الأول عند الساعة 08:21، والثاني عند الساعة 19:38.
ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:22، والثاني عند الساعة 22:17، والجزر الأول عند الساعة 16:56، والثاني عند الساعة 04:58.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى
أبوظبي 38 22 100 15
دبي 34 25 90 20
الشارقة 35 21 100 20
عجمان 31 20 100 20
أم القيوين 34 20 100 20
رأس الخيمة 36 20 95 15
الفجيرة 33 25 60 20
العـين 39 20 85 10
ليوا 39 20 95 10
الرويس 33 17 100 25
السلع 35 19 100 15
دلـمـا 32 22 95 60
طنب الكبرى 33 21 95 30
طنب الصغرى 33 21 95 30
أبو موسى 33 21 95 30.