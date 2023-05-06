الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً، وارتفاع آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومي - أن الخليج العربي سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:39، والثاني عند الساعة 01:55، والجزر الأول عند الساعة 08:21، والثاني عند الساعة 19:38.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:22، والثاني عند الساعة 22:17، والجزر الأول عند الساعة 16:56، والثاني عند الساعة 04:58.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 22 100 15

دبي 34 25 90 20

الشارقة 35 21 100 20

عجمان 31 20 100 20

أم القيوين 34 20 100 20

رأس الخيمة 36 20 95 15

الفجيرة 33 25 60 20

العـين 39 20 85 10

ليوا 39 20 95 10

الرويس 33 17 100 25

السلع 35 19 100 15

دلـمـا 32 22 95 60

طنب الكبرى 33 21 95 30

طنب الصغرى 33 21 95 30

أبو موسى 33 21 95 30.

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