دبي تدخل موسوعة "غينيس" برقمين قاسيين في مؤتمر طبي

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

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إنجاز جديد أضافته دبي لسلسلة الإنجازات المتتالية التي حققتها، بدخولها اليوم ولأول مرة في تاريخ المؤتمرات الطبية موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية العالمية، من خلال تنظيمها المؤتمر العالمي الثاني لجراحة التجميل.

وأهدى الدكتور زهير الفردان رئيس شعبة جراحة التجميل بجمعية الإمارات الطبية رئيس المؤتمر هذا الإنجاز الكبير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.



وأوضح أن المؤتمر دخل موسعة "غينيس" في رقميين قياسيين الأول في عدد الدول المشاركة، حيث كان المطلوب 50 دولة، بينما بلغ عدد الدول المشاركة 89 دولة والرقم الثاني، تمثل في وجود 250 جراحاً في قاعة واحدة، في حين وصل عدد الجراحين في مؤتمر التجميل العالمي الثاني بدبي إلى 480 جراحاً.

ولفت رئيس شعبة جراحة التجميل بجمعية الإمارات الطبية إلى أن إدارة "غينيس" ستقوم بتسليم الشهادتين لشعبة جراحة التجميل على هامش حفل كبير سيتم تنظيمه الليلة وسط احتفال موسع لتكريم المشاركين.

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