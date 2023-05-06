مكتوم بن محمد : سيظل الشهيد عمر الكتبي حياً في ذاكرة دبي

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نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم السبت الرقيب عمر الكتبي الذي استشهد أثناء تلبيته نداء الواجب.

وقال سموه في حسابه على تويتر " نعزي أسرة الرقيب عمر الكتبي الذي استشهد أثناء تلبيته نداء الواجب، سيظل عمر حياً في ذاكرة دبي وقلوب أهلها فالرجال المخلصون يبقون أحياء بأفعالهم العظيمة، رجال الدفاع المدني وغيرهم من جنود الوطن يخاطرون بحياتهم كل يوم ليبقى وطننا آمناً ومستقراً، نسأل الله أن يتقبل عمر من الشهداء ويسكنه فسيح جنّاته".

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