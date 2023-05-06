علي الشامسي: توحيد القوات المسلحة علامة مضيئة في مسيرة الاتحاد

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن توحيد القوات المسلحة الإماراتية علامة مضيئة ضمن مسار وحدة الصف وإحدى ركائز التقدم وأبرز شمائل العزم التي تفردت بها رؤى القيادة الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، طيب الله ثراه.

وقال الشامسي في كلمة له بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة: «جاء قرار التوحيد بحكمة ثاقبة في سجل التاريخ أفضت إلى ما وصلت إليه القوات المسلحة من مستوى عالٍ من الاستعداد والجهوزية والخبرات المتراكمة والحضور الفاعل إقليمياً ودولياً في تعزيز الأمن والاستقرار».

وأضاف معاليه أن القوات المسلحة الإماراتية، عضد خير تحمل البعد الإنساني المستدام والراسخ طوال مسيرتها منذ قرار التوحيد، وأصبحت أنموذجاً بين نظرائها في البذل والتضحية والذود والعطاء، والكفاءة والمهارة والتدريب والتسليح ومنظومة العمل، مشيراً إلى أن رؤية القيادة الحكيمة ودعمها اللامحدود وضعت المؤسسة العسكرية الإماراتية في مكانة متقدمة على خريطة العلوم العسكرية لاسيما أنها القدوة لأبناء الوطن في الجد والعمل والولاء والانتماء، وظلها الوارف لرغد العيش والاستقرار والأمن والأمان.

وتوجه معالي رئيس الهيئة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ونائبيه، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهم ويوفقهم ويسدد خطاهم، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الكريم والمقيمين على أراضيه الخير والأمن والتقدم والازدهار.

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