1600 خبير عالمي يثرون مؤتمر «الجراحة التجميلية» بدبي

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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شهد سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، أمس، افتتاح المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لجمعيات الجراحة التجميلية (ICOPLAST)، الذي يقام برعاية جائزة حمدان الطبية، في مركز دبي التجاري العالمي.

وذلك بحضور عوض الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي وعبدالله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة حمدان للعلوم الطبية وعدد كبير من مسؤولي القطاع الصحي في الدولة ونحو 1600 خبير تجميل عالمي.

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أكد الدكتور زهير الفردان رئيس شعبة التجميل في جمعية الإمارات الطبية رئيس المؤتمر أهمية المؤتمر خاصة مع ارتفاع نسبة الإقبال على التجميل من قبل النساء والرجال على حد سواء في كافة دول العالم وظهور العديد من التقنيات الجديدة في مجال التجميل.

وتستمر جلسات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة خبراء بطب التجميل والجراحة التجميلية الترميمية، كما يتضمّن مجموعة ورش عمل متخصصة، وندوات ومحاضرات علمية تسلّط الضوء على عدد من الموضوعات الرئيسية المهمة في مجال الجراحة التجميلية والترميمية، كما يشهد المؤتمر مناقشة مجموعة من الأوراق البحثية المُحكَّمَة التي تعرض أحدث الأبحاث والمعلومات حول الدراسات الجديدة.

كما سيناقش المؤتمر الاتجاهات الجراحية الجديدة لتجميل الوجه، والتحديثات في جراحة الثدي وأحدث تقنيات نحت الجسم، وأحدث التطوّرات في الجراحة التجديدية والطب، وبالإضافة إلى هذه المواضيع الرئيسية، سوف يتم مناقشة آخر المستجدات في أمراض زراعة الثدي (BII)، والتقنيات المبتكرة غير الجراحية في تجديد شباب الوجه والجسم، وغيرها من الموضوعات.

ويستهدف المؤتمر مشاركة جراحى التجميل في العالم، وأطباء الطب التجميلي ومكافحة الشيخوخة، وقادة القطاع الطبي والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة في مجال التجميل، وطلبة كليات الطب وفرق التمريض، والمقيمين المهتمين.

بحوث

من جهته، أعرب الدكتور جمال جمعة، رئيس الجمعية العربية لطب وجراحة التجميل، عن سعادته بإقامة المؤتمر في دبي لأول مرة، وبالمستوى الرفيع للمحتوى العلمي للمؤتمر، وقال:

«يعمل فريق من جراحي التجميل المشهورين بكل جد على رفد المؤتمر بأفضل البحوث العلمية عالية المستوى التي قام بإعدادها روّاد وقادة الجراحة التجميلية والطب التجميلي في العالم»؛ مؤكداً أن المؤتمر يحظى باهتمام كبير من الشركات الوطنية والشركات الدولية المتخصصة في هذا المجال، وكذلك الشركات الناشئة التي تتوق إلى التواصل والتفاعل مع المهنيين والجمهور خلال الحدث.

وقد وقعت الشعبة 3 بروتوكولات تعاون مع الصين مع الجمعية الصينية وكوريا الجنوبية والجمعية الأمريكية لتبادل الخبرات والمعلومات والمشاركة في المؤتمرات الطبية وتبادل العضوية للأطباء الأعضاء بين الجمعيات الثلاث.

بعد ذلك قام سمو الشيخ حشر بن مكتوم بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يحظى بمشاركة العديد من الشركات المحلية والعالمية واطلع على أحدث التقنيات واستمع إلى شرح من قبل بعض العارضين حول تطلعاتهم وأهمية سوق دبي كبوابة لكافة دول المنطقة.

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