محمد الشرقي: دور مهم للمؤسسات التعليمية في إعداد الدارسين لسوق العمل

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور المؤسسات التعليمية في صقل مهارات الدارسين وتمكينهم، تمهيداً لانخراطهم في سوق العمل وإسهامهم الفاعل في بناء الوطن ودعم تنميته المستدامة.

جاء ذلك في استقبال سموه، في قصر الرميلة، المهندس محمد القاسم المدير العام لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والوفد المرافق له. وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لسير العملية التعليمية في الإمارة، وتقديم أشكال الدعم كافة التي تلبّي متطلبات إنجاح أدوارها، بما يسهم في الارتقاء بقطاع التعليم بالدولة وتعزيز مؤشراته التنافسية عالمياً.

واستمع سموه في اللقاء، إلى أهم الإحصاءات المتعلقة بقطاع التعليم في الإمارة، واطلع سموه على المبادرات التعليمية للمؤسسة، وسير العمل في تنفيذ مشروعات المجمعّات المدرسية الجديدة قيد الإنشاء في عدد من مناطق الفجيرة، ودورها المباشر في دعم العملية التعليمية وزيادة التحصيل الدراسي لدى الطلبة.

وشدّد سموه، على أهمية دراسة احتياجات سوق العمل ومواءمتها مع متطلبات التعليم المدرسي عبر برامج التدريب والتوعية والتثقيف وصقل مهارات الطلبة، ووجّه سموه بالتنسيق وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.

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