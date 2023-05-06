«كهرباء دبي» تحقق مؤشرات دمج وتمكين أصحاب الهمم 2022

المصدر: دبي - البيان

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حققت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال العام 2022 وللعام الثالث على التوالي جميع المؤشرات الاستراتيجية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، ومن أبرزها سعادة الموظفين أصحاب الهمم، وسعادة ذويهم عن بيئة العمل الآمنة والدامجة في الهيئة والفرص الوظيفية العادلة والمحفزة التي توفرها لأبنائهم.

ووصل مستوى سعادة الموظفين من أصحاب الهمم إلى 100 % عام 2022، بينما بلغ مستوى سعادة ذويهم 96.60 %، وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن دعم الهيئة لأصحاب الهمم 94 %، فيما بلغت نسبة سعادة المتعاملين أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة 95.24 %.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي...مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم، نعمل على مواءمة استراتيجيتنا لأصحاب الهمم مع الاستراتيجيات المحلية والاتحادية لدمج وتمكين أصحاب الهمم، ونواصل إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية والحلول الذكية التي تعزز دمج أصحاب الهمم في العمل والمجتمع، وتضمن حصولهم على الفرص والخبرات على حد سواء مع الآخرين، وتمكنهم من إطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم، ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة بناء وازدهار الوطن».

مكانة

وعززت الهيئة في عام 2022 مكانتها بوصفها جهة دامجة، حيث ارتفع إجمالي عدد الموظفين المدربين على التعامل مع أصحاب الهمم من 8,443 في عام 2021 إلى 9,688. وأتم جميع موظفي الهيئة من أصحاب الهمم كل الدورات التدريبية التي خصصتها الهيئة لتعزيز دمجهم وتمكينهم. وارتفع عدد الموظفين أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات من 19 عام 2017 إلى 41 عام 2022.

وواصلت الهيئة في عام 2022 جهودها التي بدأتها عام 2019 لتسهيل وصول الموظفين والمتعاملين أصحاب الهمم إلى الخدمات والمباني والمرافق.

وعملت على تهيئة جميع المباني والمرافق الجديدة التابعة لها وفق كود دبي بنسبة 100 %، لتحافظ على نجاحها في توفير بيئة دامجة ومؤهلة ومرنة لأصحاب الهمم. وللعام الثاني على التوالي، بلغت نسبة تطابق موقع الهيئة الإلكتروني 100 % وتطبيقها الذكي 10/‏‏10 وفق تقرير تقييم إمكانية الوصول لأصحاب الهمم الذي أصدرته هيئة دبي الرقمية.

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