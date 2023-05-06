راشد بن حميد يطّلع على سير العمل في تطوير شارع الاتحاد

المصدر: (عجمان - وام)

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اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، على سير العمل في مشروع تطوير شارع الاتحاد الذي بلغت نسبة إنجازه %70 منذ بداية الأعمال التطويرية يوليو الماضي ووجه بإتمامه بالكامل نهاية العام الجاري.

وثمن الشيخ راشد النعيمي في زيارته التفقدية لموقع العمل، جهود الكفاءات المؤهلة والفئات العاملة التي تواصل إنجاز المشروع الحيوي المندرج ضمن مشاريع الحزمة الثانية لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتطوير البنية التحتية بالإمارة.

وبما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة وتعزيز الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية. وأشاد بتعاون سكان الإمارة وزوارها واستخدام التحويلة التي صُممت وفق أعلى معايير المواصفات العالمية ومتطلبات التدفقات المرورية، لتحقيق سلامة الحركة المرورية وعدم التعارض مع أعمال التنفيذ للمشروع.

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