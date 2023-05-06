حاكم رأس الخيمة يشيد بمتانة العلاقات الثنائية مع فيتنام

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، فوتي آنه شوان، نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، التي تزور البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بنائبة رئيس فيتنام، والوفد المرافق لها، وتبادل معها الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بما يخدم المصالح المشتركة على مختلف الصعد، وأشاد سموه بمتانة العلاقات الثنائية، وأطر الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

من جانبها، أكدت فوتي آنه شوان أن بلادها حريصة على توطيد العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، ودفعها نحو المزيد من النمو والازدهار، بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين في شتى المجالات.

مشيدة بمكانة وحضور الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. حضر اللقاء الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز