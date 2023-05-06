دعوة إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية لبناء السلام واستدامته

المصدر: نيويورك - وام

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دعا معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية لبناء السلام وضمان استدامته.

وقال معاليه في بيان ألقاه أمام المناقشة العامة لمجلس الأمن الدولي حول «بناء السلام والحفاظ عليه»: «إن ظهور أدوات تكنولوجية جديدة ومؤثرة والتي يمكن استخدامها لربط العالم أو تقسيمه يُلزمنا باتباع نهج مشترك من شأنه معالجة وتوجيه وحوكمة الاستخدام السليم لتلك الأدوات».

وأضاف معاليه: «تمتلك تلك التقنيات التي تتقدم بسرعة هائلة القدرة على مضاعفة جهود عمليات حفظ السلام، أو التأثير فيها بشكل مناقض». وشدد معاليه على ضرورة إشراك المرأة والشباب والمجتمعات، على جميع الصعد المحلية والوطنية والإقليمية والدولية والمجتمع المدني، في جهود بناء السلام.

مشيراً إلى أهمية تعزيز هيكلية بناء السلام لما يسهم في مواجهة التحديات طويلة الأجل مثل تغير المناخ والتطرف وحالات طوارئ الصحة العامة العالمية.

وسلّط معاليه الضوء على الحاجة الملحة إلى مكافحة خطاب الكراهية والعنصرية والتعصب، وغير ذلك من مظاهر التطرف.

وكان معالي العلماء قد ألقى بيان دولة الإمارات في الحدث الرئيسي الذي عقد برئاسة سويسرا التي تترأس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر مايو الجاري.. وهي المناقشة المفتوحة التي ترأسها إغنازيو كاسيس، رئيس الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية في سويسرا.

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