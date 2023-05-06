عبد العزيز النعيمي: توحيد القوات المسلحة أعظم قرارات دولة الاتحاد

المصدر: عجمان - وام

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أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن توحيد القوات المسلحة أعظم قرارات دولة الاتحاد، فقد تميّز بالحكمة واستشرف المستقبل، ففي السادس من مايو عام 1976 اتخذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، قرارهم التاريخي بتوحيد القوات المسلحة وبناء جيش موحد يحمي تراب الوطن .

وقال في كلمة له بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة: إن المؤسسة العسكرية ظلت طوال تاريخها العريق والمشرف هي السند لهذا الوطن والسور المتين الذي يحفظ منجزاتنا ومكتسباتنا والقوة التي تصون استقلال الوطن وسيادته وحماية المواطن وحياته وكرامته وأمنه، وهي الرافد الأساسي لتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية.

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