أنور قرقاش: فخورون بقواتنا المسلحة وضباطها وجنودها

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الذكرى 47 لتوحيد قواتنا المسلحة إحدى المحطات الرئيسة في بناء دولة الاتحاد والمحافظة على منجزات مسيرة الإمارات المباركة، وهنأ معاليه قيادتنا الرشيدة بهذه المناسبة، مؤكداً الفخر بقواتنا المسلحة وضباطها وجنودها، وقال: بهم نحمي الوطن ونذود عنه ونكمل مسيرة البناء والتنمية.

جاء ذلك في تدوينة نشرها في حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «نحتفل بالذكرى 47 لتوحيد قواتنا المسلحة إحدى المحطات الرئيسة في بناء دولة الاتحاد وفي المحافظة على منجزات مسيرة الإمارات المباركة، وننتهز هذه الفرصة لنتقدم بأسمى آيات الولاء لقيادتنا الرشيدة، ونعبر عن فخرنا بقواتنا المسلحة وضباطها وجنودها، بهم نحمي الوطن ونذود عنه ونكمل مسيرة البناء والتنمية».

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