محمد بن خليفة: تحية إعزاز وإجلال لقواتنا المسلحة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، أن قرار القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بتوحيد القوات المسلحة في السادس من مايو من العام 1976 يعد أحد أهم وأعظم القرارات التي تم اتخاذها لترسيخ المسيرة الظافرة لدولة الاتحاد وتعزيز أركانها وشموخ بنيانها.

وحيا سموه في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ47 لتوحيد القوات المسلحة، قرار الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وقال: إنه جاء في ضوء رؤية استشرافية منذ قيام دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971 وقد عمل، طيب الله ثراه، بدأب وإرادة قوية وعزم لا يلين على تحقيقها على مدى سنوات لتصبح القوات المسلحة درع الوطن وسيفه في وجه كل من تسول له نفسه المس بمكتسبات وطننا. ووجه سموه تحية إعزاز وإجلال لقواتنا المسلحة في ذكرى توحيدها منوهاً بما سطرته من أدوار بطولية مشهودة.

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