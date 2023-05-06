سالم بن خالد القاسمي: تعزيز منظومة الولاء

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب تحية إجلال وإكبار لشهدائنا الأبرار وجنودنا البواسل الذين سطّروا بدمائهم ملاحم البطولة ذوداً عن حياض الوطن وهنأ القيادة الرشيدة بالذكرى 47 لتوحيد القوات المسلحة.

جهود

وأكد معاليه في كلمة له العزم على تكامل الجهود في سبيل تعزيز منظومة الولاء والانتماء بالحفاظ على هويتنا الوطنية وموروثنا القيمي العريق وغرسهما لدى الأجيال القادمة، استعادةً لأمجاد الآباء والأجداد، عاملين على ترسيخ مكانة الثقافة ركيزة أساسية من ركائز نهضة الوطن وصون منجزاته وصولاً إلى تحقيق خطته المئوية 2071 مسترشدين بمبادئ وثيقة الخمسين ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات.

وأضاف معاليه: «يعتبر هذا اليوم المميز في تاريخ بلادنا مناسبة غالية على قلوبنا نستذكر فيها الجهود التي بذلها القادة المؤسسون -طيب الله ثراهم- ونتائجها الماثلة في حاضرنا والمبشّرة بالمستقبل الواعد الذي ينتظرنا جميعًا بفضل التضحيات الجسام التي قدمها أبطال القوات المسلحة في الحفاظ على مكتسبات الدولة في مختلف المجالات وما لهم من دور كبير في تعزيز الروح الوطنية لدى الشباب أثناء تأديتهم لبرنامج الخدمة الوطنية، وستظل القوات المسلحة كما عهدنا على الدوام مصنعاً للرجال والقيم الأخلاقية العربية الأصيلة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز