محمد بن سعود: قواتنا المسلحة درع الوطن الحصينة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن القوات المسلحة الإماراتية الدرع الحصينة التي تحمي الوطن، والعين الساهرة على حفظ مكتسباته وأمن المواطنين والمقيمين.

وقال سموه في الكلمة التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة الذكرى الـ 47 لتوحيد قواتنا المسلحة: إن قرار توحيد القوات المسلحة يجسد بوضوح قيمة الوحدة التي آمن بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسخها في وجدان أبناء القوات المسلحة، وأبناء الوطن بوجه عام، فهذا القرار لا يرمز فقط لوحدة القوات المسلحة، وإنما أيضاً يعبر عن تجذر قيم الولاء والانتماء والوطنية التي تسري في شرايين أبناء الوطن جميعاً.

وأكد سموه أن ما وصلت إليه قواتنا المسلحة من تطور هو نتاج جهد كبير بذل على مدى سنوات طويلة ورؤية عميقة وبعيدة النظر بدأها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار عليها وعززها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وتقوم على الاهتمام بالعنصر البشري المقاتل، بحيث يمتلك كل المقومات التي تساعده على القيام بدوره في أداء واجبه المقدس في الدفاع عن الوطن وامتلاك أحدث منظومات الأسلحة والتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة في العالم الجوية والبرية والبحرية وتوفير أرقى برامج التدريب والمناورات المشتركة من خلال الاحتكاك مع مدارس عسكرية مختلفة من المنطقة وخارجها.

وقال سمو ولي عهد رأس الخيمة: اليوم ونحن نحتفل بالذكرى الـ 47 لتوحيد قواتنا المسلحة الباسلة نستذكر بكل فخر واعتزاز الملاحم والبطولات التي حققها أبناء الوطن في كافة المهام الموكلة إليهم، سواء داخل الدولة أو خارجها بكل جدارة واقتدار، ونثمن عالياً تضحيات شهدائنا الأبرار الذين نذروا أنفسهم لخدمة وطنهم الغالي، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنهم فسيح جناته، وينزلهم منازل الشهداء والصديقين.

ورفع سموه بهذه المناسبة أحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ونائبيه وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات الوفي وإلى أسر الشهداء.

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