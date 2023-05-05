مواقف بحرية وجافة مجانية للمواطنين في منطقة الظفرة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن توحيد جهودهما لإطلاق مبادرة جديدة يتم بموجبها توفير، بصفة مجانية، لمواطني دولة الإمارات مواقف رسو بحرية وجافة في منطقة الظفرة، والتي من المتوقّع أن تشهد نمواً متزايداً في حركة القوارب والسياحة الترفيهية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار المسؤولية المجتمعية لكل من أبوظبي البحرية ودائرة البلديات والنقل، والتزامهما بدعم منطقة الظفرة وتطوير مجتمعها البحري، من خلال تعزيز فرص العمل المحلية، والحفاظ على التراث البحري الغني والثقافة العريقة التي تتمتع بها.

ويُشترط على كل من يرغب بتقديم طلب للحصول على مواقف مجانية، أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المقيمين في منطقة الظفرة، وأن يقدّم الوثائق المطلوبة، بما في ذلك الهوية الإماراتية، ورخصة قارب سارية المفعول، وما يُثبت إقامته في منطقة الظفرة.

وستساهم الموافقة على الطلب في تسريع إجراءات الحصول على المراسي الجافة والبحرية بغض النظر عن عدد القوارب المملوكة.

وللتقدّم بطلب، يتوجّب على سكان المنطقة تقديم الوثائق المطلوبة في مكتب المرسى الأقرب إليهم بما يشمل السلع، ودلما، والمرفأ، والفياي.

واستعداداً لإطلاق هذه المبادرة الجديدة، سيتم توفير 696 موقفاً بشكلٍ فوري، بالإضافة إلى 116 موقفاً إضافياً سيكون متاحاً في جبل الظنة (قيد الإنشاء)، وذلك لجميع أنواع القوارب المُسجّلة للأفراد، مثل قوارب الصيد والقوارب الترفيهية والقوارب الخشبية، في حين لا يشمل ذلك السفن التجارية.

و قال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى دعم وتحقيق ازدهار مجتمعاتنا المحلية، يسعدنا إطلاق هذه المبادرة الجديدة، كجزء من مسؤوليتنا المجتمعية وجهودنا المستمرة لدعم منطقة الظفرة والحفاظ على هويتنا المحلية وإرثنا العريق. كما نأمل أن تساهم هذه المبادرة في زيادة فرص العمل لسكان المنطقة".

من جهته، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "بصفتنا الجهة المسؤولة عن المنظومة البحرية والممرات المائية في إمارة أبوظبي، فإن هذا التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي ودائرة البليدات والنقل ما هو إلا دليلٌ على التزامنا بتقديم المزيد من الخدمات التي تُعبر عن مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا. وبصفتنا محرّكاً رائداً للتجارة العالمية، تستثمر مجموعة موانئ أبوظبي باستمرار في مشاريع تنموية مهمّة، تسهم في تقديم قيمة مضافة لمجتمعاتنا المحلية. وإذ يُعد تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل من أهم أولوياتنا الاستراتيجية، فإن هذا الاستثمار في منطقة الظفرة سيعزز فرص عمل المواطنين والشركات بشكل عام، وبالتأكيد سيؤدي إلى مساهمة إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي".

وتماشياً مع التزام مجموعة موانئ أبوظبي بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، طوّرت المجموعة إطار عمل شامل للمسؤولية المجتمعية للشركات، بهدف إحداث تأثير كبير وتغيير نوعي للمجتمعات التي تعمل بها. وستشكّل هذه المبادرة جزءاً من جهود المجموعة الدؤوبة وسعيها المستمر لتعزيز وتطوير القطاع البحري في إمارة أبوظبي، والحفاظ على التراث البحري الغني والإرث العريق، بما في ذلك صيد الأسماك والغوص بحثاً عن اللؤلؤ، والذي بدوره سيترك تأثيرات إيجابية ملموسة على المجتمعات المحلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز