الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ورطباً ليلاً وصباح (الأحد)، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:54، والمد الثاني عند الساعة 01:29، والجزر الأول عند الساعة 07:45، والجزر الثاني عند الساعة 19:12.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:41، والمد الثاني عند الساعة 21:40، والجزر الأول عند الساعة 16:14، والجزر الثاني عند الساعة 04:19.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 21 95 40

دبي 35 24 95 40

الشارقة 35 22 95 35

عجمان 34 24 95 50

أم القيوين 35 23 95 50

رأس الخيمة 36 23 95 55

الفجيرة 31 25 90 50

العـين 39 22 85 20

ليوا 38 22 95 25

الرويس 35 24 95 15

السلع 36 22 95 35

دلـمـا 32 26 85 45

طنب الكبرى 31 25 90 40

طنب الصغرى 31 25 90 40

أبو موسى 31 25 90 40.

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