محمد بن راشد: قواتنا وحدت الصفوف وحمت الحدود وواكبت المتغيرات وحققت الإنجازات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنَّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات بالذكرى الـ47 لتوحيد قواتنا المسلحة.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «نهنئ أنفسنا وشعب الإمارات بالذكرى الـ47 لتوحيد قواتنا المسلحة».

وأضاف سموه: «قواتنا التي وحدت الصفوف، وحمت الحدود، وواكبت المتغيرات، وحققت الإنجازات شعارها الاتحاد هو كل شيء، وقبل كل شيء».

وأكد سموه أن القوات المسلحة «منها تخرَّج الشهداء، ومن خلالها قدَّم أبناء الإمارات أرواحهم لوطنهم فداءً وتضحية ودماءً»، متابعاً سموه: «حفظ الله قواتنا، وحفظ الله شعبنا، وحفظ الله قائدنا».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز