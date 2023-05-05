الإمارات ترسل 30 طناً من الإمدادات الغذائية العاجلة إلى السودان

المصدر: وام

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أرسلت دولة الإمارات، عبر طيران الإمارات، أول شحنة مساعدات عاجلة للسودان تحمل 30 طناً من الإمدادات الغذائية الأساسية لتوفير الدعم الغذائي العاجل للآلاف من الأسر السودانية التي تاُّثرت بتداعيات الأوضاع الداخلية الحالية في السودان.

تعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي ترسل مساعدات مباشرة للسودان، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها المتواصل على تقديم الدعم للأشقاء السودانيين والمساهمة بفاعلية في جهود الإغاثة الدولية للداخل السوداني والتخفيف من الأعباء الإنسانية التي فرضتها الظروف الحالية والتي تسببت في النقص الشديد في العديد من الخدمات الحيوية، ومعاناة قطاع عريض من السكان خاصة من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن جراء عدم توافر المواد الغذائية الضرورية.

تجدر الإشارة إلى أن المساعدات الإماراتية للسودان تعمل وفق عدة مسارات لتوفير الدعم الكامل للشعب السوداني، سواء للاجئين أو النازحين إلى دول الجوار، وذلك من خلال إرسال طائرة تحمل إمدادات ومستلزمات غذائية لدعم اللاجئين السودانيين على الحدود التشادية السودانية، أو من خلال التعاون مع منظمة الصحة العالمية في إرسال 30 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي كأول شحنة دولية تهبط في السودان منذ بدء النزاع بهدف توفير مستلزمات جراحات الطوارئ والعقاقير الأساسية.

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