"طرق دبي" تقدم خدمة الفحص الفني للمركبات طوال أيام الأسبوع

المصدر: البيان

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تبدأ هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات، طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام الأحد (عطلة نهاية الأسبوع) بشكل دائم، وذلك بعد تشغيلها التجريبي لمدة شهرين خلال الفترة الماضية بمنطقة رأس الخور الصناعية، والتوسع في تقديمها لتشمل 4 مراكز جديدة.

وأكد أحمد محبوب مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات يوم الأحد ستكون بشكل دائم مع التوسع في تقديمها لتشمل مراكز الفحص الفني التابعة لمزود خدمة تسجيل اينوك في العوير ، الطوار ، اوتوبرو المنخول – واوتوبرو السطوة، وذلك بعد الإقبال المتزايد من المتعاملين على الخدمة أثناء الفترة التجريبية، حيث بلغ متوسط عدد المعاملات في يوم الأحد، 234 عملية فحص فني.

وأضاف محبوب بأنه تم إطلاق المبادرة بشكل تجريبي ولمدة شهرين، خلال الفترة الماضية في مركزين اثنين هما هما مركز المتكاملة ومركز تسجيل، فرع سوق السيارات المستعملة، من الساعة (2:00 ظهراً) إلى الساعة (10:00 مساءً)، حيث تمت دراسة تنفيذ المبادرة وتأثيرها على الجمهور ومدى إقبالهم والاستفادة منها، وبناءً على النتائج الإيجابية التي حققتها، تمت الموافقة على تقديمها بصورة دائمة خلال عطلة نهاية الأسبوع (الأحد)، والتوسع في أعداد المراكز التي تقدمها. وتنوعت الخدمات المقدمة في هذه المراكز بين فحص التسفير والتسجيل والتصدير والتجديد بالإضافة إلى فحص السيارات الكلاسيكية.



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