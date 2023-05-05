انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للتجميل بمشاركة 1600 خبير تجميل

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح سمو الشيخ حشر آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام بحضور عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي وعبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة حمدان للعلوم الطبية وجمال جمعة رئيس الرابطة العربية لطب التجميل صباح اليوم فعاليات المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لجمعيات الجراحة التجميلية (ICOPLAST) في مركز دبي التجاري العالمي بحضور بحضور 1600 طبيب تجميل من 83 دولة

ويقام المؤتمر لأول مرة بدبي بالتعاون مع الجمعية العربية لطب وجراحة التجميل (AASMA)، وشعبة الإمارات لجراحة التجميل (EPSS).

وتنظّم المؤتمر وتديره "دي إكس بي لايف" ويحظى المؤتمر الذي تستمر جلساته على مدار 3 ايام مجموعة من الأوراق البحثية المُحكَّمَة التي تعرض أحدث الأبحاث والمعلومات حول الدراسات الجديدة.

ومن بين الموضوعات الرئيسية التي سوف يناقشها المؤتمر إيضًا: الاتجاهات الجراحية الجديدة لتجميل الوجه، والتحديثات في جراحة الثدي وأحدث تقنيات نحت الجسم، وأحدث التطوّرات في الجراحة التجديدية والطب، وبالإضافة إلى هذه المواضيع الرئيسية، سوف يتم مناقشة آخر المستجدات في أمراض زراعة الثدي (BII)، والتقنيات المبتكرة غير الجراحية في تجديد شباب الوجه والجسم، وغيرها من الموضوعات.

يستهدف المؤتمر مشاركة جراحي التجميل في العالم، وأطباء الطب التجميلي ومكافحة الشيخوخة، وقادة القطاع الطبي والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة في مجال التجميل، وطلبة كليات الطب وفرق التمريض، والمقيمون المهتمون.

وبعد افتتاح المؤتمر قام سمو الشيخ حشر آل مكتوم بافتتاح المعرض المصاحب الذي تشارك فيه عدد من الشركات المحلية والعالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز