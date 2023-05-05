نائبة رئيس فيتنام تزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي- وام)

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زارت فوتي آنه شوان نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، والوفد المرافق، جامع الشيخ زايد الكبير، وذلك ضمن زيارتها الرسمية للدولة.

وتجولت والوفد المرافق في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح، والانفتاح على الآخر؛ المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير، الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

واطلعت والوفد المرافق على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية، التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه الجامع من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية.

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