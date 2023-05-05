حاكم الشارقة يعتمد مشروع «حي جواهر بوسطن الطبي»

المصدر: الشارقة – البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس إدارة مجموعة بيئة، مشروع «حي جواهر بوسطن الطبي» المشترك بين مجموعة بيئة وشبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام، ومعهد دانا-فاربر لعلاج السرطان الكائنين بمدينة بوسطن الأمريكية لتأسيس شبكة رعاية صحية متطورة في إمارة الشارقة.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه صباح أمس في قصر البديع الوفد الذي ضم ميجان جريجونيس، القنصل العام للقنصلية الأمريكية في دبي، وخالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، والدكتور هانز توماس المدير الطبي والتنفيذي لشبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام، والدكتورة لوري جليمشر الرئيسة والمديرة التنفيذية لمعهد دانا-فاربر لعلاج السرطان.

وشاهد سموه عرضاً مفصلاً عن مشروع «حي جواهر بوسطن الطبي» الذي يعد الأول من نوعه من ناحية اتفاق الشبكات الطبية مع بعضها بعضاً إضافة إلى مجموعة بيئة على إنشاء شبكة رعاية صحية متكاملة وقوية تضم مستشفى ومراكز ومعاهد ومختبرات ستوفر الرعاية الصحية بأفضل الأساليب والمعايير التي تركز بشكل رئيس على رعاية المريض وتوفير احتياجاته كافة ما ينعكس على مستوى الأساليب العلاجية.

كما سيسهم المشروع بشكل كبير في مجال الدراسات والبحوث الطبية بشكل عام وأمراض السرطان بشكل خاص بالاستفادة من خبرات شبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام، ومعهد دانا-فاربر لعلاج السرطان والمعاهد العلمية والبحثية الأخرى في إمارة الشارقة وغيرها.

وسيتم إنشاء حي جواهر بوسطن الطبي على طريق الإمارات العابر بجانب مسجد الشارقة وفق أحدث التصاميم العالمية المعروفة في قطاع الرعاية الصحية وذلك لتلبية احتياجات الأفراد في مختلف مراحلهم العُمرية .

وستوفر الشبكة الطبية جُملة من التخصصات وهي طب أسلوب الحياة والوقاية، وطب الأورام، وصحة المرأة، وطب الأطفال، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وعلوم الأعصاب، والصحة السلوكية وطب إعادة التأهيل، كما تهدف إلى دمج الرعاية ضمن المنازل، والمدارس، وأماكن العمل، والأحياء السكنية، ونقلها خارج نطاق حدود المستشفيات.

تعاون

وقال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة: بمباركة صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته، نعلن عن مشروع «حي جواهر بوسطن الطبي» في إمارة الشارقة، والذي يقام بالتعاون مع شبكة مستشفيات «ماس جنرال بريغهام» ومعهد «دانا-فاربر» لعلاج السرطان، الذي تنتسب إليه مستشفيات تعليمية تابعة لكلية الطب بـ«جامعة هارفرد»، ويعد المشروع تحالفاً عالمياً مع واحدة من فضلى المؤسسات الرائدة في القطاع الطبي .

إضافة

وعدّ الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، المشروع الطبي إضافة نوعية للخدمات الصحية في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، مؤكداً التعاون المستمر بين مجموعة بيئة وهيئة الشارقة الصحية في الأطر والصعد كافة، إضافة إلى التعاون مع جهات عالمية من الولايات المتحدة ومراكز طبية متخصصة ومتميزة في العديد من المجالات التي يحتاجها متلقو العلاج .

تهنئة

وقدمت ميجان جريجونيس، القنصل العام للقنصلية الأمريكية في دبي التهنئة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بنجاح التعاون المثمر في المجال الطبي مع المؤسسات المتخصصة والتعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيوفر فرصة متميزة لإنشاء شبكة فريدة ومهمة وهي «حي جواهر بوسطن الطبي».

من جانبه عبر الدكتور هانز توماس المدير الطبي والتنفيذي لشبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام عن سعادته بالتعاون مع مجموعة بيئة والعمل على تحقيق الرؤية الموضوعة لتقديم نظام رعاية صحية متكاملة تركز على تقديم العلاجات الطبية للمرضى في إمارة الشارقة ودولة الإمارات ، عادّاً أنها فرصة متميزة للمساعدة على بناء نظام صحي لتقديم الخدمات العلاجية على أعلى مستوى.

إشادة

أشادت الدكتورة لوري جليمشر الرئيسة والمديرة التنفيذية لمعهد دانا-فاربر لعلاج السرطان بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته، ومبادرتهما في إنشاء شبكة صحية بمواصفات عالمية، في الشارقة، مشيرةً إلى أن مشروع حي جواهر بوسطن الطبي الصحي المتكامل والمتطور للعناية بالمرضى، عبر مركز متخصص، وبعناية شخصية متميزة، سيعمل بكل تأكيد على تعزيز الأنظمة التكنولوجية العلاجية عبر نموذج علاجي صحي عالمي فريد.

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