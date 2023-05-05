رئيس الأركان يلتقي الأمين المساعد للشؤون شالعسكرية بدول التعاون

المصدر: (أبوظبي - وام)

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التقى الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة، في مقر وزارة الدفاع بأبوظبي، اللواء الركن طيار عيسى بن راشد المهندي، الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي البداية، هنأ رئيس الأركان، الأمين المساعد للشؤون العسكرية، بمناسبة تعيينه أميناً مساعداً للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، متمنياً له التوفيق والنجاح، كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام العسكري الخليجي المشترك، والتي تهدف إلى زيادة التنسيق الدائم بين القوات المسلحة بدول المجلس بما يخدم مسيرة التعاون العسكري الخليجي المشترك.

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