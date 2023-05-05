صندوق الوطن ينظم اليوم المفتوح حول «الإبداع والابتكار في عام الاستدامة»

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق، الثلاثاء المقبل 9 مايو الجاري بمنارة السعديات في العاصمة أبوظبي، فعاليات اليوم المفتوح حول «الإبداع والابتكار في عام الاستدامة»، الذي ينظمه صندوق الوطن، بالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية، برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

ويركز اليوم المفتوح على إبراز أهمية العلاقة بين الإبداع والابتكار والاستدامة، لما فيه صالح الإنسانية بشكل عام خصوصاً أننا نحتفي بعام الاستدامة في الإمارات هذا العام، إضافة إلى تحفيز طلاب المدار والجامعات والشباب بشكل عام على تفعيل قدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات.

تجربة

وقال ياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن: إن اليوم المفتوح يركز على تقديم تجربة صندوق الوطن وإنجازاته، إضافة إلى تحفيز الشباب على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، ولا سيما ما يتعلق بالاستدامة، مشيراً إلى أن اليوم المفتوح يتضمن 3 محاور رئيسية، تشمل الأولى كلمة افتتاحية، يلقيها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، تتضمن رؤية شاملة حول دور صندوق الوطن في تحفيز الجميع بمجالات الإبداع والابتكار في عام الاستدامة، كما يتحدث البروفيسور إريك زينغ رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، كما يتحدث عدد من المفكرين وخبراء التكنولوجيا بالجلسة.

وأضاف القرقاوي: إن صندوق الوطن حرص أيضاً على تنظيم جلسات نقاشية مفتوحة، حول سبل استدامة المشروعات الإبداعية والمبتكرة بمشاركات قامات علمية وأكاديمية بارزة، وتستعرض هذه الجلسات أفضل الممارسات العالمية من دول عدة، والتي حققت نجاحات جيدة في هذا المجال، مع استطلاع أراء المشاركين حول دور المؤسسات التعليمية والبحثية في إثراء الإبداع والابتكار وفق مبادئ الاستدامة.

وأوضح مدير عام صندوق الوطن أن اليوم المفتوح يضم كذلك معرضاً متخصصاً يحتوي على كل إنجازات طلبة المدارس من الإمارات الـ 7 في مجالات الابتكار والإبداع، ويشمل المعرض ركناً مخصصاً لاستلهام الأفكار، حيث يقدم للطلبة فرصة للتعرف على مبتكرات مميزة في مجالات الحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات في المحركات وفي الزراعة العمودية، وكذلك توفير الماء الصالح للشرب من الجو والهواء المحيط.

جلسات

وأكد أن اليوم المفتوح يضم كذلك جلسات وورشات عمل متخصصة، يقدمها شركاء صندوق الوطن، وتستهدف فئات محددة من الحضور، حيث تقدم الأولى شركة أبل المحدودة رؤية مهمة وملهمة حول آفاق الابتكارات، التي تتيحها التقنيات الحديثة للمعلمين والمتعلمين، في حين تقدم «لايت هاوس اربيا» الورشة الثانية لأولياء الأمور والمعلمين والاختصاصيين حول كيفية اكتشاف وتشجيع المواهب الإبداعية، وتفعيل طاقاتهم وتشجيعهم على الابتكار وإطلاق فضاءات واسعة لاستيعاب القدرات لدى الشباب.

وأعلن ياسر القرقاوي أن اليوم المفتوح سيشهد تكريم الدفعة الأولى من الفائزين في مسابقة تحدي بناء التطبيقات، التي أطلقها صندوق الوطن، وشارك فيها نحو 5000 من طلاب المدارس، وتأهل 203 منهم للمرحلة المتقدمة، مشيراً إلى أن سيطلق النسخة الجديدة من برنامجه «المبرمج الاماراتي»، والذي يشمل مستويات عدة، تؤهل المشارك من التخصص الدقيق في مجالات التقنيات الحديثة والمتخصصة خلال فعاليات اليوم المفتوح.

وقال: إن صندوق الوطن بقيادة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، مستمر في دعم أبنائنا وبناتنا من طلاب المدارس والجامعات في مجالات الإبداع والابتكار، إلى جانب دوره في تمكين شباب الوطن من القطاع الخاص، وإسهاماته من أجل تعزيز هويتنا الوطنية، مشيراً إلى أن هذه المجالات، التي يعمل بها صندوق الوطن، تتطابق وتتكامل مع رؤية وأهداف حكومتنا الرشيدة، التي نستلهم منها كل ما نقوم به من برامج ومبادرات.

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