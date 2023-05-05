«إقامة دبي» تكرّم 466 من كوادرها والمتعاملين

المصدر: دبي - البيان

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أكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أهمية التعاون والعمل التكاملي بروح الفريق الواحد والتحفيز والمبادرة إلى الابتكار وطرح الأفكار الريادية بما يزيد رصيد الإدارة العامة من الإنجازات والمكتسبات النوعية. وقال إن الحفل السنوي للابتكار الذي تنظمه الإدارة بغرض تسليط الضوء على جهود الكوادر البشرية في الإدارة العامة وتكريمهم على مساهماتهم في مجالات العمل المختلفة في الإدارة العامة، ينطوي على العديد من الأهداف التي تنسجم مع توجهاتنا في إقامة دبي.

أفكار ريادية

وكرمت «إقامة دبي» 466 من كوادرها الوظيفية ومتعاملين، خلال حفل نظمته في مكتبة محمد بن راشد، وذلك نظير جهودهم الفاعلة والمؤثرة في إثراء بيئة العمل من خلال ما قدموه من أفكار ريادية ومبتكرة، أسهمت في تحفيز التنافس الإيجابي بين الكوادر الوظيفية، ضمن جهودها الدائمة والهادفة إلى الارتقاء بأدوات العمل، وتعزيز ثقافة الابتكار.

وأكد الفريق المري أهمية تفعيل الطاقات، وبذل المزيد من الجهود، وتوظيف المكتسبات والإمكانات والدعم في مسارات التطوير المستمر، الذي يقود إلى تحقيق أهداف وتطلعات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ويلبي طموحاتها، ويعزز من مكانتها ودورها الريادي في دعم مسيرة التنمية المستدامة.

وخلال الحفل تم تكريم كل من الملازم أول خلف راشد الغيث، رئيس قسم الابتكار، والوكيل عامر سعيد الجابري، مسؤول فرع رعاية المبدعين، لمشاريع أمنية تستهدف الحد من المخاطر الدولية وكشف المخالفين والمزورين، المشاركيْن في مؤتمر جنيف، لمساهمتهما بالفوز ضمن جوائز مؤتمر جنيف للاختراعات.

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