«كهرباء دبي» تعزز خدمتها الرقمية في دفع الفواتير

المصدر: دبي - البيان

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أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة الدفع عبر «سامسونغ باي» إلى الخيارات العديدة التي تتيحها للمتعاملين لسداد فواتيرهم بشكل مريح وآمن عبر قنوات رقمية مختلفة. وتعتبر الهيئة أول جهة حكومية في دبي تعتمد خدمة «سامسونغ باي» ضمن قنواتها الرقمية. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من الخدمة من خلال تطبيق الهيئة الذكي على هواتف سامسونغ الذكية.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تحرص على تعزيز ريادتها وتميزها على مستوى العالم في مسيرة التحول الرقمي من خلال اعتماد أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، لتوفير خدماتها بسهولة ويسر في أي وقت ومن أي مكان.

جودة الحياة

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: «نعمل على ترسيخ مكانة دبي بوصفها نموذجاً عالمياً يحتذى به في جودة الحياة وريادة الخدمات، وتحقيق مبادرة «دبي 10X» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومبادرة «دبي الذكية» لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وسياسة «خدمات 360» لحكومة دبي، لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة ومخصصة، تواكب توقعات المتعاملين. وتوظف الهيئة التقنيات الإحلالية لمواصلة الارتقاء بأدائها وتطوير بنيتها التحتية التقنية.

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