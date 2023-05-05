2000 فحص لمختبر بلدية دبي المتنقل خلال موسم القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بلدية دبي أن مختبرها المتنقل لفحوصات الأغذية أنجز 2072 فحصاً وتحليلاً لـ 518 عينة غذائية خلال موسم القرية العالمية في دبي بين أكتوبر 2022، وأبريل 2023، بهدف التأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية بمواقع الفعاليات التي تقام في الإمارة. ويأتي ذلك في إطار جهود البلدية لضمان مطابقة المنتجات والمواد الغذائية للمواصفات القياسية المعتمدة في إمارة دبي، وحرصها على توفير منظومة صحة وسلامة غذائية آمنة، بما يعزز من جودة الحياة لسكان دبي وزوارها على حد سواء.

ويوظف المختبر المتنقل لفحوصات الأغذية؛ أحد المشاريع النوعية لمختبر دبي المركزي التابع للبلدية، التقنيات الحديثة والمتطورة والسريعة التي تساعد على القيام بالفحوصات الميكروبيولوجية للمواد الغذائية وإصدار نتائج سريعة عالية الدقة، إضافة إلى التأكد من مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات المُعتمدة.

ومن جانب آخر، أجرت بلدية دبي خلال شهر رمضان المبارك، حملات وجولات رقابية وتفتيشية لأخذ عينات من المنتجات الغذائية التي يكثر تداولها خلال رمضان، كجزءٍ رئيسي من مهامها في الرقابة المستمرة وإجراء التحليلات والفحوص. وهدفت الحملات إلى ضمان أفضل مستويات سلامة الغذاء، والصحة والسلامة العامة لجميع المستهلكين في الإمارة.

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