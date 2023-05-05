شرطة دبي تبحث ووزير داخلية ليبيريا تبادل الخبرات الأمنية

المصدر: دبي - البيان

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زار فارني علي سيرليف، وزير داخلية ليبيريا، القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، بحضور اللواء جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واللواء الدكتور طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف، والعميد الشيخ عبدالله محمد المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة.

وفي بداية اللقاء، رحب اللواء أحمد رفيع، بفارني علي سيرليف في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً حرص شرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على تبادل الخبرات ونقل التجارب في مختلف المجالات إلى المؤسسات والجهات العاملة على إنفاذ القانون والجهات الشرطية، وتعزيز العلاقات والشركات الدولية في هذا الشأن.

واصطحب اللواء أحمد رفيع، فارني علي سيرليف في جولة في القيادة العامة لشرطة دبي، استهلها بزيارة إلى إدارة الإعلام الأمني، حيث استمع إلى شرح حول منافسات بطولة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة.

مركز القيادة

وبعد ذلك، زار وزير داخلية ليبيريا، إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، واطلع على منظومة العمل في الإدارة وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة. وعقب ذلك، زار وزير داخلية ليبيريا، مركز الشرطة الذكي «SPS» في منطقة «السيتي ووك» واستمع إلى شرح حول الخدمات التي يوفرها المركز إلى الجمهور من باقات متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية على مدار 24 ساعة دون أي تدخل بشري.

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