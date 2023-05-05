منصة متكاملة لمتابعة التنقل المرن في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي منصة متكاملة لمراقبة وإدارة عمليات وسائل التنقل المرن، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومزودي الخدمات.

وتهدف المنصة إلى تعزيز التنقل المستدام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن سعيها لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بدعم صدارة إمارة دبي ضمن المدن الأذكى عالمياً، وتنفيذاً لرؤية دولة الإمارات في تبوؤ موقع ريادي في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً بحلول عام 2031.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، إن هذه المنصة من أهم مبادرات مركز التحكم الموحد في هيئة الطرق والمواصلات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات والتنقل الانسيابي للمستخدمين وضمان الأمن والسلامة.

وأضاف: ستربط منصة مراقبة وإدارة عمليات وسائل التنقل المرن بين الأنظمة الخاصة بمزودي الخدمات وأنظمة مركز التحكم الموحد، وتم في المرحلة الأولى ربط 5 من مزودي خدمات التنقل المرن، تشمل 4 مشغلين للسكوتر الكهربائي المشترك، ومشغلاً للدراجات الكهربائية المشتركة.

وأشار البنا إلى أن مشغلي السكوتر الكهربائي المشترك يشغلون ما يزيد على 2500 سكوتر كهربائي في 21 منطقة «تم التوسع في 11 منطقة جديدة منها خلال الربع الأول من عام 2023»، وحققت ما يزيد على مليون رحلة عن طريق خدمة السكوتر المشترك خلال 2022، بالإضافة إلى 1750 دراجة هوائية مشتركة موزعة على 28 منطقة في إمارة دبي سجلت ما يزيد على 1.3 مليون رحلة للدراجات المشتركة خلال العام الماضي.

التزام

وأكد أهمية دور المنصة في تحسين الأداء وتعزيز السلامة المرورية على الممرات والمسارات المخصصة لعبور المشاة والدراجات، والتأكد من مدى الالتزام بالنطاق الجغرافي المحدد لكل مزود، والأعداد المسموحة في كل منطقة، ومراقبة السرعات وإصدار إشعار بالتنبيهات في حال وجود تجاوزات.

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