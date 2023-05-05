«الإمارات للألمنيوم» تطلق منصة للشباب

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم؛ أكبر شركة صناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز، إطلاق منصة «فرصة» الإلكترونية الشاملة التي طورها مجلس الشباب التابع للشركة لتوفير دورات وبرامج تدريبية حديثة ومعتمدة لتطوير المهارات المهنية لدى الموظفين الشباب.

وتوفر منصة «فرصة» التي طورها مجلس شباب الشركة بالتعاون مع فريق التعلم والتطوير في الإمارات العالمية للألمنيوم برامج ودورات تدريبية متعددة لتعزيز المهارات القيادية والاستدامة والعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير.

ودعت الإمارات العالمية للألمنيوم موظفيها الشباب للمشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل والأنشطة التي توفرها المنصة والتي تتيح لهم المشاركة في دورات جامعات هارفارد» و«أوكسفورد» و«كلية إدارة الأعمال في لندن».

كما توفر المنصة دورات بالتعاون مع الشركاء ومنهم البرنامج الوطني للمبرمجين، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومنصة شباب من أجل الاستدامة التابعة لمصدر.

وقالت هلا الهاشمي، رئيسة مجلس الشباب في الإمارات العالمية للألمنيوم، ومهندسة في إدارة الجودة والمرونة لدى الشركة: «يقع على عاتقنا نحن الشباب مسؤولية مواصلة مسيرة إنجازات الدولة، ونتطلع إلى إعداد زملائنا للإسهام في الارتقاء بشركتنا ودولتنا».

وقالت إيمان القاسم، نائبة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في الإمارات العالمية للألمنيوم: «نركز على تنمية مهارات الشباب من أجل إعداد قادة المستقبل بتوفير فرص التعلم الحديثة، وتعد المنصة وسيلة إضافية للمزيد من البرامج والدورات التدريبية.

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