عبد الله الفلاسي: القيادة الرشيدة تولي أهمية كبيرة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

المصدر: دبي- البيان

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أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن القيادة الرشيدة تولي أهمية كبيرة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتقدم لهم كل العون والمساندة، لعيشوا حياة هانئة سعيدة، ويسهموا في مسيرة التنمية في دولة الإمارات.

وقال إن مبادرة «رعاية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، تقدم خدمات مميزة لفئة عزيزة على قلوب أهل الإمارات من كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم، وتتيح لهم كل السبل ليعيشوا حياة طبيعية بين فئات المجتمع كافة.

وأضاف أن مبادرة «رعاية»، تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لتسخير كل الإمكانات لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم في دبي، ورفع جودة حياتهم.

وأوضح عبد الله الفلاسي أن حكومة دبي تحرص أشد الحرص على تقديم خدمات مبتكرة لمواطني دبي، خاصة الرعاية الصحية المتميزة، وتعمل للارتقاء بصحة كافة أفراد المجتمع، لتعزيز مكانة دبي، باعتبارها المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.

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