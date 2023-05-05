«معاً» تقدم «أهل النشاط» المخصص لدمج المشاركين من أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، القناة المعنية في أبوظبي بتلقي المساهمات الاجتماعية، عن تقديم برنامج «أهل النشاط» المخصص لدمج المشاركين من أصحاب الهمم في المجتمع من خلال دورات تدريبية في كرة القدم، مما يعزز صحتهم البدنية والذهنية ويشجعهم على اعتماد نمط حياة نشط شامل، حيث يتيح البرنامج للمشاركين لقاء مجموعة من المتطوعين بما يعزز التواصل والترابط المجتمعي.

وتلقى محمد النقبي، أحد أصحاب الهمم الموهوبين والمشاركين في البرنامج، دعوة للانضمام إلى فريق ريجنال للرياضات تحت 18 عاماً بعد ثلاثة أسابيع فقط من مشاركته في البرنامج، حيث قال إن المشاركة وفرت له تجربة ممتعة وتكوين صداقات مميزة لإبراز موهبته في كرة القدم.

وتلعب ريجنال للرياضات، أكاديمية كرة القدم المحلية الخاصة، دوراً رائداً في توفير مساحة آمنة وشاملة للجميع.

ومن جهته قال الدكتور محمد خلفان الظاهري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع: «نفتخر بما حققه محمد النقبي، حيث أثبت إمكانية تحقيق الإنجازات عندما تتوفر الموهبة وعقلية الانتصار، بعد الحصول على الفرصة المناسبة».

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