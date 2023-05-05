«الموارد البشرية والتوطين» تكرّم عمالاً بمواقع عملهم تقديراً لجهودهم

المصدر: دبي - وام

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كرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين عمالة مساعدة في مواقع عملهم لدى عدد من الأسر المواطنة والمقيمة في الدولة فضلاً عن تكريم عمال تقديم خدمات في مواقع عملهم لدى مراكز التسوق وكذلك عمال تقديم الخدمات العاملين في الوزارة وذلك في إطار الأنشطة الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بمناسبة «يوم العمال العالمي» الذي صادف الأول من شهر مايو.

وقال عبدالله النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للعمالة المساعدة إن تكريم العمال بمختلف فئاتهم يعبر عن تقديرنا جهودهم وتفانيهم والتزامهم المستمر أخلاق العمل وأداء مهام عملهم بالشكل الأمثل.

وأضاف: «في يوم العمال العالمي نوجه التحية لكل العمال في الإمارات إذ إن احتفاءنا بهم وتكريمهم ليس في يومهم فحسب، وإنما أيضاً متواصل عبر الحفاظ على حقوقهم وتوفير مقومات الحياة المستقرة لهم ضمن بيئة عمل آمنة تتواءم وأفضل الممارسات العالمية، تماشياً مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة».

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