«حمدان بن محمد الذكية» تناقش التعاون مع وفد من جامعة الجلالة المصرية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، وفداً رسمياً من جامعة الجلالة بجمهورية مصر العربية، وذلك في زيارةٍ أجراها الوفد إلى مقر الجامعة لبحث فرص وآفاق التعاون والشراكة.

وضم الوفد كلاً من الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة؛ والدكتور أحمد هنو، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتورة رنا زيدان، الأمينة العامة لجامعة الجلالة، وذلك بمشاركة وحضور أعضاء من الهيئتين الإدارية والتدريسية في جامعة حمدان بن محمد الذكية، وبحث الجانبان في اللقاء سبل تطوير الشراكة بين الجامعتين، والتأكيد على أهمية التعاون على تحقيق التميز ضمن المنظومة التعليمية عربياً وعالمياً.

وأكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية لتشكل نموذجاً عربياً للتعاون وتبادل الخبرات، ولإرساء دعائم شراكات أكاديمية وعلمية وبحثية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعزيز التبادل المعرفي وترسيخ ثقافة الابتكار التعليمي، وتسريع وتيرة التحول نحو نموذج تعلُّم أكثر تطوراً ومرونة واستدامة، لتخريج أجيال من الكوادر الشبابية التي ستحمل على عاتقها قيادة دفة التنمية في الوطن العربي.

وأشار الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، في اللقاء إلى سعادته بهذه الزيارة، وحرصه على فتح آليات جديدة من التعاون العلمي والثقافي المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس لجامعة الجلالة، جعل مصر مركزاً للمعرفة والتعلم في الشرق الأوسط، عبر التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات العربية والأجنبية كافة، ومؤكداً توفير المناخ المناسب لبيئة تعليمية مجهزة بأحدث الإمكانات العالمية، التي تساعد على تخريج جيل جديد يلبي طموحات واحتياجات سوق العمل سواء داخل أو خارج مصر.

وفي الختام أعرب الجانبان في اللقاء عن ثقتهما بالآفاق الواعدة للتعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات بين جامعة حمدان بن محمد الذكية وجامعة الجلالة، وانعكاساته الإيجابية على المجتمع الأكاديمي ومنظومة التعلُّم في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

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