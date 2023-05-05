ولي عهد الفجيرة يطّلع على مبادرات «نافس» ومزاياه

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية تمكين العناصر الوطنية في مختلف التخصصات الحيوية وقطاعات العمل، وتفعيل الشراكات ذات العلاقة، لتشجيع استقطاب القطاع الخاص للكفاءات المواطنة، بما يسهم في تطوير قطاع التوطين بالدولة، والارتقاء بكفاءة الكوادر الإماراتية.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، بغنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، بحضور محمد سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لقطاع التوطين، وتوجيهات سموه بتعزيز المبادرات الوطنية، التي تهدف إلى تمكين أبناء الوطن في مختلف قطاعات العمل عامة، والقطاع الخاص خاصة، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في دعم ركائز التنمية الشاملة بالدولة.

واطلع سموه خلال الاجتماع على آخر الإحصاءات في برنامج «نافس» ومجموعة المزايا والمبادرات والمشاريع، التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة التنافسية للمواطنين في مؤسسات القطاع الخاص بالدولة.

وأشاد سموه بالجهود الحثيثة لبرنامج «نافس» في دعم الكوادر المواطنة، وتشجيعها على الانخراط بالعمل في القطاع الخاص، عبر المبادرات الوطنية والمزايا التحفيزية، التي يقدمها البرنامج.

ومن جانبه توجه غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دعمهما الكبير لجهود ومبادرات «نافس»، مؤكداً حرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على خدمة الشباب المواطنين العاملين والباحثين عن العمل في القطاع الخاص في كل إمارات الدولة.

ولفت إلى الزيادة في عدد الشراكات ومذكرات التفاهم، التي يوقعها المجلس مع الجهات المختصة لتأهيل وتدريب المواطنين وتعزيز كفاءاتهم وخبراتهم،بما يدعم تنافسيتهم للحصول على فرص العمل المتوافرة في القطاع الخاص بالدولة.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وفريدة آل علي الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية ممثلة وزارة الموارد البشرية والتوطين.

استقبال

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، محمد أبو جعفر سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سموه بالسفير، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه.

وتم خلال اللقاء الحديث عن العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش، وسبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين على الصعد كافة. وتقدم السفير البنغلاديشي بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بمسيرة التطور والتنمية التي تشهدها إمارة الفجيرة في جميع المجالات.

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