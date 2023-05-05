إطلاق الخطة التنفيذية وحزمة مبادرات «مجلس نافس للشباب»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تفعيلاً لقرار مجلس إدارة «تنافسية الكوادر الإماراتية» برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، باعتماد إطلاق مجلس نافس للشباب.. عقد مجلس «تنافسية الكوادر الإماراتية» الاجتماع الرسمي الأول لمجلس نافس للشباب لإطلاق خطته التنفيذية وحزمة الفعاليات والمبادرات الخاصة به، وذلك برعاية وحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، وغنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وعدد من قيادات وزارة الثقافة والشباب ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وأعضاء مجلس نافس للشباب.

ورحب غنام المزروعي بالحضور، كما هنأ أعضاء «مجلس نافس للشباب» لتوليهم مهمتهم، موضحاً أن مجلس نافس للشباب يمثل فرصة ثمينة، للتفاعل المباشر، والتواصل الدوري والمستمر مع فئة الشباب في القطاع الخاص، تحت إشراف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مما يسهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لبرنامج «نافس»، وخاصة استهداف تعزيز النظرة المجتمعية الإيجابية لعمل المواطنين بالقطاع الخاص، وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل الخاص من جهة، وتسليط الضوء على استفادة الشركات الخاصة من توظيف المواطنين من جهة أخرى.

وهنأ معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب أعضاء مجلس نافس للشباب على اختيارهم لهذه المهمة الوطنية، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة والحكومة على دعم الشباب الإماراتي للوصول به إلى ما يستحقه من مكانة متميزة بين شباب العالم، مؤكداً أن الشباب الإماراتي هو الأمل والمستقبل، وأن الدولة تثق في كفاءته وقدرته على التميز والفوز في المنافسة، حيث قدم العديد من النماذج المشرفة في كافة المجالات على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأضاف معاليه أن التعاون البناء بين وزارة الثقافة والشباب ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أثمر عن هذه المبادرة التي سيكون لها بالغ الأثر في خدمة الخريجين والشباب الباحثين عن التأهيل والتدريب للحصول على فرص العمل والموظفين الإماراتيين الذين مازالوا على رأس عملهم في القطاع الخاص، مشيراً معاليه إلى دعم وزارة الثقافة والشباب لكافة جهود مجلس نافس للشباب وما سيطرحه خلال الفترة المقبلة من فعاليات ومبادرات شبابية، خاصة وأن المجلس يضم نخبة من الشباب المواطنين المميزين في القطاع الخاص والذين يتمتعون بخبرات كبيرة وقصص نجاح بارزة.

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وأكد غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن الشباب المختارين لعضوية «مجلس نافس للشباب» سيكونون خير سفراء لبرنامج «نافس»، وتجسيد مبادراته على أرض الواقع أمام المجتمع وإخوانهم من الشباب الإماراتيين.

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