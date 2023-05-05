«أوقاف دبي» تدعم المدارس الأهلية الخيرية بـ900 ألف درهم

المصدر: دبي - البيان

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قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، إلى المدارس الأهلية الخيرية في دبي، دعماً بـ900 ألف درهم، للمساهمة في توفير فرص التعليم لغير القادرين على دفع الرسوم الدراسية، وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء أمور الطلبة من أصحاب الدخل المحدود والمتعثرين مالياً.

ويأتي هذا الدعم في إطار مصرف وقف التعليم لدى المؤسسة الذي يعود ريعه على تقديم المساعدات لدعم الفرص التعليمية للطلبة والمدارس تحقيقاً لشروط الواقفين على المصرف من المتبرعين والمحسنين في مساندة الطلبة المتعثرين مالياً وإتاحة المجال أمامهم لمواصلة الدراسة. وسلّم الشيك خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، إلى الدكتور فارس الجبور مدير عام المدارس الأهلية الخيرية في دبي، وذلك في مقر المؤسسة بالقرهود.

التزام

وأكد خالد آل ثاني أن الدعم يأتي ترسيخاً لالتزام المؤسسة الإنساني بتمكين شرائح المجتمع المستفيدة من خدماتها، وتعزيز دورها في دعم مبادرات تعليمية واجتماعية هادفة لمواكبة التطور العلمي، وفق رؤية القيادة الرشيدة في إرساء نظام تعليمي رفيع المستوى، وترسيخ دعائم مجتمع متماسك آمن تتضامن فئاته المختلفة على كل الأصعدة تحقيقاً للتنمية الشاملة مع الحفاظ على استدامتها.

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