الشباب في قلب العمل المناخي ضمن «COP28»

المصدر: نيويورك - وام

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نظم فريقا رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 ورائد الشباب للمناخ مجموعة من الفعاليات، بحضور أكثر من 200 شاب وشابة حول العالم على هامش منتدى الشباب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك.

وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمت الفعالية الأولى: «تعزيز دور الشباب في العمل المناخي»، أكثر من 70 مشاركاً من المهتمين والعاملين بالعمل المناخي من الشباب من جميع أنحاء العالم، وتناولوا موضوعات عدة تتمحور حول تعزيز دور الشباب في ساحات المفاوضات الخاصة بمؤتمر الأطراف، وتوقعات الشباب للمشاركة في المؤتمر، الذي يعقد في الدولة.

ولتوفير مساحة كافية للشباب للتعبير عن آرائهم، نظم الفريق حلقة استشارية مكونة من 30 مشاركاً، بالتعاون مع مؤسسة دائرة الأطفال والشباب الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ YOUNGO.

وخلال الحلقة ناقش الشباب الفرص والتحديات أثناء التحضير لقمة COP28، وعبروا عن امتنانهم لوجود دور لرائد المناخ للشباب، ضمن رئاسة المؤتمر، ليشرف على مشاركة الشباب والعمل على تطوير مهاراتهم لضمان مشاركة بناءة.

كما عقد الفريق أكثر من 20 اجتماعاً وثنائيات مع أبرز المنظمات العالمية منها: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، ومكتب الأمين العام للشباب والبعثات الدائمة للدول مثل كوستاريكا وزامبيا وكينيا للتعريف بدور رائد المناخ للشباب وتعزيز التعاون الدولي، إضافة إلى تنظيم فعالية تواصل اختتامية، بحضور أكثر من 100 مشارك، وألقى الكلمة الافتتاحية السفير محمد أبو شهاب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

حضر الحفل ممثلون عن البعثة الدائمة للدولة من وكالات الأمم المتحدة ومندوبو المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأعضاء الشباب والمنظمات الشبابية الأخرى، إلى جانب الطلاب الإماراتيين.

حلقات استشارية

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28: وفق توجيهات القيادة فإن التمكين الهادف للشباب ركيزة أساسية لنجاح مؤتمر الأطراف COP28، وانطلاقاً من إدراكنا لإمكانات الشباب، ننشئ منصات ونجري حلقات استشارية في جميع أنحاء العالم، تضمن إعلاء صوت الشباب في العمليات المناخية المتعددة الأطراف، كما أن رئاسة COP28 ملتزمة بأن تكون الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف هي الأكثر شمولاً واحتواء للجميع.

ويحث دور رائد المناخ للشباب على إدماج 4 ركائز أساسية في جميع أنشطته هي: المشاركة الفعالة للشباب، وتشجيع العمل المناخي، وإعلاء أصوات الشباب، وإتاحة فرص التعلم البيئي والمؤسسي للشباب من جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، أطلقت رئاسة مؤتمر COP28 «برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ»، ضمن فعالية «الطريق إلى COP28»، والتي أقيمت في مدينة إكسبو دبي يوم 15 مارس الماضي، بهدف تمكين الشباب للمشاركة بفعالية في عملية المؤتمر، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، التي تضع تمكين الشباب ضمن أولوياتها.

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