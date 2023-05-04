إطلاق برنامج «مرصد» برأس الخيمة لتعزيز جودة حياة المجتمع

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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أطلقت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة برنامج «مرصد»، الذي يعد الأول من نوعه لدراسة الظواهر والسلوكيات الإيجابية والسلبية في المجتمع الإماراتي تحت شعار «الاستدامة المجتمعية»، والذي يهدف إلى رصد الظواهر والتقاليد والسلوكيات الإيجابية والسلبية في شتى المجالات، وإجراء التحليلات اللازمة ونشر التقارير والتوصيات حولها، ووضع البرامج التوعوية للتعامل معها، للوصول إلى جودة الحياة المستدامة.

وأوضح خلف سالم بن عنبر المدير العام لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، وتأتي أهمية برنامج «مرصد» من تفعيل دور الشباب وأفراد المجتمع في متابعة وملاحظة متغيرات الأنماط السلوكية وسبل التعامل معها، بالإضافة إلى إيجاد البرامج التوعوية المناسبة لمواجهة الظواهر السلبية وتعزيز السلوكيات الإيجابية، ونشر الدراسات والتقارير حول مستجدات الظواهر الشبابية ونتائج الرصد.

وأضاف: تعتبر مكونات الرصد، التي يقوم بها البرنامج، والتي تشمل الاعتقادات والسلوكيات والتقاليد والقيم والمظهر والاتجاهات النفسية والعلاقات، من الأسس المهمة لتحقيق أهداف البرنامج، ويمثل برنامج «مرصد» فرصة حقيقية للشباب للانضمام إلى البرنامج والمساهمة في تحقيق جودة الحياة المستدامة والمساعدة في تحديد اتجاهات السلوكيات الشبابية المستقبلية، وتنمية السلوكيات الإيجابية لدى الشباب، يضم فريق البرنامج مجموعة من المتخصصين في مجال تحليل السلوكيات وتطوير البرامج التوعوية المناسبة، ويمكن الراغبين في المشاركة في برنامج «مرصد» التقدم بطلباتهم، للانضمام عبر الموقع الإلكتروني للجمعية.

ظواهر

وأشار إلى أن برنامج «مرصد» يهدف خلال عام 2023 إلى رصد الظواهر الإيجابية والسلبية وآثارها في تفكير الفرد والمجتمع، للوصول إلى جودة الحياة المستدامة، وتفعيل دور الشباب في الاستدامة وملاحظة متغيرات الأنماط السلوكية وسبل التعامل معها، وإيجاد البرامج التوعوية المناسبة لمساندة الاستدامة في فكر الشباب لتعزيز السلوكيات الإيجابية.

وأضاف: «مرصد» هو برنامج لرصد الظاهر والسلوكيات المجتمعية الإيجابية والسلبية في 11 مجالاً مجتمعياً، منها المجال المهني، من خلال رصد السلوكيات الوظيفية وعلاقات العمل والاهتمامات المهنية والتطوير الذاتي، والمجال الترفيهي من خلال رصد سلوكيات الشباب والآداب في الأسواق العامة والسفر والسياحة والأماكن الترفيهية والحدائق والمتنزهات، وفي مجال النقل والسلامة برصد سلوكيات أفراد المجتمع، أثناء قيادة المركبات والانضباط المروري، واستخدام وسائل المواصلات والمحافظة على حقوق الطريق والآخرين، أما المجال الصحي فمن خلال رصد أنماط الحياة الصحية والممارسات المرتبطة بالصحة والوقاية والوعي الطبي والأنماط الغذائية.

4 جلسات

وتابع: تستهدف الجمعية من خلال عقد 4 جلسات للعصف الذهني، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 16 - 25 مايو الجاري، بمشاركة طلاب الجامعات الإماراتية، رصد المجال الثقافي من خلال المحافظة على الثقافة الإسلامية والعادات والتقاليد والقيم والموروث الإماراتي، وفي المجال المالي والاقتصادي أنماط الاستهلاك والإنفاق والادخار والتعاملات المالية والاستثمار، وفي المجال الوطني القومي المشاركة في السياسات العامة وسلوكيات نداء الوطن، والاستجابة للأولويات الوطنية، والتفاعل مع القضايا الوطنية، ورصد المجال الاجتماعي، من خلال أنماط الحياة الأسرية والتواصل بين أفراد الأسرة، والأسرة الآمنة والمستقرة.

وتستهدف جلسات العصف الذهني رصد المجال الرياضي بسلوكيات الملاعب وأخلاقيات الرياضة وتفاعل الجمهور، وفي المجال التقني استخدامات تكنولوجيا الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات المعلومات والأنظمة الذكية، وفي المجال التعليمي رصد أنماط التعلم والسلوكيات الطلابية في المؤسسات التعليمية والبحث والابتكار.

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