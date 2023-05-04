مركز باحثي الإمارات يطلق «مجلة علوم الفضاء»

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مركز باحثي الامارات للدراسات والبحوث "مجلة الإماراتية لعلوم الفضاء”، التي تركز على استكشاف الفضاء ودراسات القطاع الفضائي ورعايته والمساهمة في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وتعزيز جانب البحث العلمي وتطوير البرامج الفضائية وبناء الشراكات الاستراتيجية والبحثية في مجال الفضاء.

تسعى مجلة علوم الفضاء الإماراتية إلى توفير منصة للعلماء والباحثين والأكاديميين من جميع أنحاء العالم لمشاركة أحدث اكتشافاتهم وابتكاراتهم في مجال علوم الفضاء. تهدف المجلة إلى تعزيز نهج متعدد التخصصات لأبحاث الفضاء، حيث تجمع خبراء من مختلف المجالات مثل الفيزياء الفلكية وعلوم الكواكب وعلم الأحياء الفلكي واستكشاف الفضاء.

تتوافق المجلة أيضًا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن رؤية الإمارات في مجال تطوير الاستكشاف الفضائي. وقد عملت الإمارات بنشاط على مبادرات استكشاف الفضاء الخاصة بها، مع إطلاقها الناجح لمسبارها "الأمل"، الذي دخل التاريخ كأول مهمة عربية بين الكواكب إلى المريخ.

ستغطي المجلة مجموعة واسعة من الموضوعات مثل علم الفلك والفيزياء الفلكية، وعلوم الكواكب واستكشافها، وعلم الأحياء الفلكية والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض، وتكنولوجيا الفضاء والهندسة، وسياسة الفضاء وحوكمته.

أهداف

قال الدكتور فواز حبال، الأمين العام لمركز باحثي الإمارات: "نحن متحمسون لإطلاق مجلة الفضاء الإماراتية وتوفير منصة جديدة لعلماء الفضاء لمشاركة أبحاثهم وأفكارهم. هدفنا هو نشر أبحاث عالية الجودة تعزز فهمنا. للكون ويساعدنا على استكشاف آفاق جديدة في الفضاء. نحن فخورون بنشر أكثر من 10 مجلات علمية حتى الآن تغطي العديد من الموضوعات البحثية مثل الاقتصاد والاستدامة والعلوم الطبية والقانونية، ونحن متحمسون لتوسيع محفظة العلوم لدينا مع إطلاق مجلتنا الجديدة المخصصة للفضاء".

وستنشر المجلة مقالات بتنسيقات متنوعة، بما في ذلك المقالات البحثية الأصلية والمراجعات ووجهات النظر والتعليقات، وستكون متاحة على الإنترنت وفي شكل مطبوع، وسيتم نشرها كل ثلاثة أشهر.

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