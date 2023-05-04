مستفيدون: القيادة وضعت سعادتنا في أعلى سلم أولوياتها

المصدر: دبي - نورا الأمير

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ثمن عدد من كبار المواطنين وأصحاب الهمم مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، «رعاية» التي تعنى بتقديم خدمات صحية متكاملة لهم، مؤكدين أنها تأتي في سياق اهتمام حكومة دبي وقيادتها الرشيدة بفئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم من أجل توفير كافة أوجه الرعاية المطلوبة، وتحديداً الصحية نظراً لحاجتهم إلى منظومة صحية شاملة ومستمرة.

وقال وليد مسلم مرهون المحرزي «والد أحد أصحاب الهمم» إن مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تأتي إيماناً منه بدور فئة أصحاب الهمم في تنمية المجتمع، وحرصاً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موجهاً تحية شكر وتقدير إلى سموه على الاهتمام والحرص على توفير الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم على اختلاف إعاقتهم.

وأضاف إن كافة المبادرات والتوجيهات والمكرمات التي تعلن عنها القيادة الرشيدة دلالة واضحة على أنها وضعت سعادة أبنائها في أعلى سلم أولوياتها.

اهتمام

واعتبر عادل البلوشي «من أصحاب الهمم» الإعلان عن مبادرة «رعاية» تأكيد على اهتمام حكومة دبي خاصة وحكومة الإمارات بشكل عام بدعم المنظومة الصحية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم وحرص على توفير كافة متطلباتهم وتغطية احتياجاتهم الصحية وبالتالي الاجتماعية من خلال توفير خدمات صحية متكاملة تستهدفهم بشكل خاص.

وأعرب البلوشي عن سعادته بالمبادرة قائلاً إنها أدخلت الفرح والسرور في نفوس كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وترى مريم حاجي «من أصحاب الهمم» أن «رعاية» سيكون لها تأثير واضح وملموس من ناحية المساهمة بالتخفيف من معاناة الفئتين المستهدفتين منها والعمل بالتالي على ترسيخ استقرارهم الاجتماعي والنفسي، موجهة الشكر إلى الحكومة الرشيدة التي تسعى دوماً إلى إحداث تطوير شامل في كافة الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن المبادرة ستلعب دوراً في تطوير منظومة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

تقدير

وأعرب عبد الله خلفان البدواوي من كبار المواطنين عن بالغ شكره وتقديره إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحرصه من خلال مبادرة «رعاية» على تقديم خدمات صحية متكاملة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، مؤكداً أن هذا الاهتمام يعزز تطوير منظومة صحية ترتقي بجودة حياة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، من خلال تخصيص الخط الساخن 800588، للرد على مكالماتهم بما يضمن حصولهم على خدمات طبية شاملة ومتطورة تتناسب مع احتياجاتهم الصحية وتراعي متطلباتهم المختلفة بسهولة ويسر.

وقالت موزة «أم سلطان» من كبار المواطنين: «سعداء بالتوجيه الذي سيضمن استدامة حصول كبار المواطنين وأصحاب الهمم على حقهم في الرعاية الصحية الشاملة»، مؤكدة أن ذلك يعكس عمق الرؤية لدى حكومة دبي وتطلعاتها حيث تضع مصلحة وصحة أبناء الوطن كأحد أهم الأولويات في أجندتها.

وقالت مريم الحفيتي: إن دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم بامتياز، توفر لهم احتياجاتهم بكل يسر ورفاهية، بفضل القيادة الحكيمة التي جعلت أصحاب الهمم دائماً ضمن أولوياتهم، فبفضل مبادرة «رعاية» سيتم الارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة للفئات المشمولة، مشيرة إلى أن الخط الساخن الذي وفرته المبادرة سيضمن الخصوصية التامة لأصحاب الهمم، كما أن العيادات المنزلية ستكون ملاذاً آمناً لأصحاب الهمم متعددي الإعاقة الذين يعانون من مشاكل صحية ومناعية، وستكون الخدمة المقدمة أكثر تميزاً وخصوصية وفيها الكثير من الراحة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

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