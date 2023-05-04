سفيرنا يبحث العلاقات مع ولي عهد الأردن

المصدر: (عمان - وام)

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استقبل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ونقل الأمير الحسين للشيخ خليفة بن محمد آل نهيان تحياته وتقديره إلى الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً، مثمّناً مواقفها وتعاونها الدائم مع المملكة.

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