ريم الهاشمي تبحث في نيوزيلندا التعاون الاقتصادي والثقافي

المصدر: ويلينغتون - وام

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زارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، نيوزيلندا خلال الفترة من 1 إلى 2 مايو الجاري، لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

والتقت معاليها، خلال الزيارة، نانايا ماهوتا، وزيرة الخارجية النيوزيلندية، وداميان أكونور، وزير التجارة، وجيمس شو، وزير التغير المناخي، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية الفرص الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.

وأعربت معاليها عن تطلعها لمشاركة نيوزيلندا الفاعلة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، المقرر عقده في مدينة إكسبو دبي أواخر نوفمبر المقبل.

وعقدت معاليها خلال الزيارة اجتماعاً مع جيني ساليسا، نائب رئيس مجلس النواب النيوزيلندي رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع والتجارة، وجرى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مثل التعاون التجاري والثقافي.

كما التقت معاليها عدداً من رجال الأعمال النيوزيلنديين في قطاعات الغذاء والاستدامة والابتكار، وناقشت معهم سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وأشارت في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولة ونيوزيلندا يبلغ نحو 750 مليون دولار، وأن الدولة تتطلع إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين، خاصة في ظل توقيع الدولة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا.

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