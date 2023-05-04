برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش تطوير العمل الحكومي

المصدر: دبي - البيان

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ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الحكومي.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة اقتراح لتطوير النماذج التعليمية في عدد من مؤسسات التعليم العالي الاتحادية بالدولة، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتنظيم إجراءات مكافحة الأمراض السارية، إضافة إلى مناقشة عدد من قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمنظومة القضائية من ناحية اللوائح المرتبطة بمهن المحاماة والاستشارات القانونية والكاتب العدل والخبرة والترجمة.

واستعرض المجلس عدداً من البرامج والخطط الحكومية استعداداً لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة في شأن التغير المناخي في دورته الـ28 والذي سيعقد في الدولة، كما ناقش نتائج المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء، ومستجدات تنمية قطاع الزراعة الحديثة، ونتائج تطبيق نظام العمل الأسبوعي، إضافة إلى عدد من التقارير الحكومية لسنة 2022، ومنها تقرير إنجازات وأعمال كل من مصرف الإمارات للتنمية، والمجلس الصحي، والمجلس التنسيقي للرياضة، إضافة إلى نتائج تطبيق السياسة الوطنية للدواء.

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