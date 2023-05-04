حكومة الإمارات تطلق برنامج «محفزو الإنجاز»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت حكومة دولة الإمارات برنامج «محفزو الإنجاز»، في مبادرة جديدة لتطوير قدرات مسؤولي المشاريع التحولية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، وتمكينهم بالأدوات والخبرات والمعارف اللازمة لتنفيذ وقيادة هذه المشاريع بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية.

ويهدف برنامج «محفزو الإنجاز»، الذي يشرف على تنفيذه مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى تعزيز مهارات مديري المشاريع ومديري مكاتب إدارة المشاريع ومديري الاستراتيجية والمستقبل في الوزارات والجهات الاتحادية، في مجال إدارة المشاريع، وترسيخ ثقافة إدارة المشاريع في العمل الحكومي.

ويسعى البرنامج لتوفير منصة للتواصل الفعال بين الجهات لتبادل الخبرات والتجارب وقصص النجاح وأفضل الممارسات في إدارة وتنفيذ المشاريع التحولية، بما يضمن تحقيق نتائج سريعة وملموسة تدعم توجهات الحكومة وتسهم في تحقيق أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في نوفمبر الماضي، والتي تشكّل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية لمواصلة المسيرة التنموية للعقد المقبل والـ50 عاماً المقبلة.

وأكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن تمكين الكوادر الحكومية من مهارات إدارة وقيادة المشاريع التحولية يمثل داعماً مهماً لتنفيذ توجهات القيادة ورؤاها المستقبلية، وترجمة محاور رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تركز على ترسيخ المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً في حكومة دولة الإمارات، من خلال تعزيز وتقديم أفضل خدمات في العالم، وتطوير أفضل نماذج العمل المرنة، وترسيخ البنية التحتية المرتكزة على الحلول التكنولوجية والرقمية.

وقالت هدى الهاشمي: إن برنامج «محفزو الإنجاز» يمثل داعماً ومسرّعاً لتحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، من خلال ترسيخ منهجية العمل الحكومي الجديدة التي تقوم على تصميم وتنفيذ المشاريع التحولية الكبرى ذات الأثر الكبير ودورة العمل القصيرة التي تتراوح مدتها بين 6 أشهر وعامين.

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