700 مدرب ومدربة بملتقى شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، افتتاح مُلتقى المدربين الأول بنادي ضباط الشرطة، والذي نظمته الإدارة العامة للتدريب على مدار يومين، بمشاركة عددهم 700 مدرب ومدربة.

ويهدف الملتقى إلى رفع مستوى التواصل مع المدربين من مختلف التخصصات في شرطة دبي، واطلاعهم على أفضل الممارسات والتجارب ونقل المعرفة في ما بينهم، بما يضمن تحقيق أهداف منظومة التدريب، وذلك بحضور اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء الدكتور طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي مساعد القائد لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد بدران الشامسي مدير الإدارة العامة للتدريب، ونائبه العميد أحمد مرداس.

وأكد العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، في الكلمة الافتتاحية للملتقى، أن شرطة دبي تمتلك منظومة تدريب مُتقدمة، واستراتيجية واضحة في الجانب المتعلق بتدريب وتأهيل المورد البشري، وأن هذا الملتقى الذي وجّه به معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يُعد أحد أدوات التأهيل لمختلف المُدربين من مختلف التخصصات ومن كافة القطاعات، وأن الإدارة العامة للتدريب عملت بشكل دؤوب على تطبيق أنظمة وبرامج وخطط ذات مستوى عالٍ، بهدف رفع مستوى الأداء لمنظومة العمل. من جانبه، أكد العميد بدران الشامسي، أن الملتقى صُمم بطريقة دقيقة، تضمن الاستفادة القصوى للمدربين المشاركين، والذين يبلغ عددهم 700 مدرب ومدربة من مختلف التخصصات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز