دور حاسم للسياسات الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية

المصدر: دبي - البيان

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أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدور الحاسم للسياسات الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والعمل على تطوير القدرات لمعالجة تداعيات أزمة المناخ العالمية.

جاء ذلك في فعاليات ثاني أيام «حوار بيترسبرج للمناخ» الذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين.

وفي جلسة «الاستجابة العالمية لتأثيرات تغير المناخ»، ناقشت معالي مريم المهيري أهمية مخرجات الهدف العالمي للتكيف GGA في مؤتمر الدول الأطراف COP 28، ودور التدابير والسياسات الوطنية في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية من جهة، والحد من فرص تأثيرها في الأفراد والمجتمعات والبيئة والأعمال.

وقالت معاليها: «نحن في دولة الإمارات على ثقة بأن الإعلان عن أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس في مؤتمر الدول الأطراف COP 28 سيكون لحظة تاريخية وفيها سنقف على الحقائق في ما يتعلق بأزمة المناخ، وأين نحن؛ وفي أي اتجاه علينا المضي قدماً؛ وكيف سنحقق أهدافنا».

وأضافت: «إن نتيجة الإعلان عن التقييم العالمي لاتفاق باريس ستكون بمقام أداة تمنحنا خريطة طريق ترشد قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية والجهات الفاعلة كافة في شأن التدابير الواجب اتخاذها بأسرع وقت لتحقيق أهداف اتفاق باريس».

تعاون

كما سلطت معالي المهيري الضوء على دور دولة الإمارات في مبادرة مهمة الابتكار الزراعي للمناخ AIM for Climate التي تم إطلاقها بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تعزيز العمل المناخي بتحفيز الاستثمار في الزراعة الذكية مناخياً وابتكار النظم الغذائية، كما ناقشت معاليها سبل تحقيق أهداف التكيف وتقليل التعرض لتغير المناخ.

وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات تتخذ خطوات استباقية لتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

ويشارك في «حوار بيترسبرج للمناخ» - الذي اختتم فعالياته أمس - كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP 28، ورزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP 28، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بجانب ممثلين عن 40 دولة لبحث كيفية المضي قدماً في مكافحة التغير المناخي.

ويعد حوار بيترسبرج للمناخ الذي تشارك دولة الإمارات جمهورية ألمانيا الاتحادية في استضافته هذا العالم حدثاً سنوياً عالمياً يجمع ممثلي الحكومات وقادة الأعمال ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة مختلف الموضوعات والسبل الهادفة إلى مكافحة تغير المناخ.

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