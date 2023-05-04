«أباريل» تدعم «وقف المليار وجبة» بـ10 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

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انضمت مجموعة أباريل إلى قائمة الجهات والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والأفراد الذين أعلنوا مساندتهم حملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر مشروع وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام، إذ أعلنت المجموعة عن مساهمتها بمبلغ 10ملايين درهم في 5 سنوات، لتفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه.

وتجسد حملة «وقف المليار وجبة» التي تنطوي في مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت دورها الإنساني ومدها يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات في كل الظروف الإنسانية الصعبة.

ويسعى «وقف المليار وجبة» إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً ولا سيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، من أجل المساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية، وخاصة لدى ضحايا الكوارث والأزمات في أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، قالت سيما فيد، مؤسسة ورئيسة مجموعة أباريل: عبرت حملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن أسمى معاني الإنسانية وقيم الخير التي تميز مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيه الدائم إلى تقديم العون للمحتاجين في أي مكان من العالم، وهذا التسابق إلى فعل الخير الذي نشهده كل عام عبر الحملات الخيرية والإنسانية التي يتم إطلاقها في شهر رمضان الكريم، يؤكد أن العطاء في دولة الإمارات نهج ثابت، وأن مساعدة الآخرين جزء أصيل من هوية هذه الأرض الطيبة.

وأضافت سيما فيد: يشرفنا في «مجموعة أباريل» الانضمام إلى جهود دولة الإمارات المباركة، ومبادراتها الخيرية والإنسانية الدائمة لمساعدة المحتاجين وتوفير الغذاء بشكل مستدام للفئات الضعيفة في مجتمعات العالم.. مساهمتنا في هذا المشروع الوقفي مصدر فخر وسعادة، وتعبير عن التزامنا مساندة البرامج والمشروعات التي تنفذها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في عشرات البلدان.

تواصل المساهمات

وتواصل حملة «وقف المليار وجبة» استقبال المساهمات بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن استمرارها وبقاء باب الوقف مفتوحاً طيلة العام.

وشهدت حملة «وقف المليار وجبة» إقبالاً مجتمعياً واسعاً، وتسابقاً على فعل الخير للمساهمة في توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً في عشرات البلدان في أنحاء العالم، بما يعبر عن القيم النبيلة الراسخة في مجتمع الإمارات، واستقبلت الحملة أراضي عقارية وأسهم شركات ومبالغ نقدية من الشركات والأفراد واشتراكات بمبالغ يومية من آلاف الأفراد في المجتمع.

ونجحت الحملة في جمع مليار و75 مليون درهم مع نهاية شهر رمضان الكريم، إذ ساهم أكثر من 180 ألف متبرع من كبار المساهمين والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دعم أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام، عبر الموقع الإلكتروني للحملة، ومركز الاتصال الخاص بها، والتحويل المصرفي لحسابها، وعبر الرسائل النصية لمستخدمي شبكة «دو» و«اتصالات من &e»، وكذلك باستخدام تطبيق «دبي الآن».

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